CALCIOMERCATO INTER VECINO VIDAL KESSIE ARANGUIZ / In attesa di annunciare ufficialmente il colpo Eriksen e in attesa del vice-Lukaku da regalare a Conte, la dirigenza dell'Inter è chiamata anche in questi ultimi giorni di mercato a definire l'uscita di Matias Vecino. Qualcosa sembra essersi rotto tra il tecnico e il centrocampista uruguaiano, escluso dalle ultime tre partite nerazzurre: nei giorni scorsi c'è stato un vertice nella sede nerazzurra e le parti sono al lavoro per trovare una sistemazione.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, cessione da 50 milioni | Tutta colpa di...

Calciomercato Inter, addio Vecino e nuovo colpo a centrocampo: ecco i nomi

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'Inter è disposta a prendere in considerazione solo offerte a titolo definitivo, i discorsi con l’Everton di Ancelotti sono ben avviati con Vecino che ha dato il suo assenso al trasferimento. Possibile così un nuovo colpo a centrocampo: il sogno di Conte resta Vidal ma a questo punto del mercato sembra improbabile una partenza del cileno da Barcellona. Potrebbe tornare di moda la pista Kessie, il nuovo nome è quello di Charles Aranguiz, cileno classe 1989 in scadenza con il Bayer Leverkusen: c’è anche l’interesse del Bayern Monaco per giugno ma si potrebbe strappare subito a prezzi bassi, anche perché l'agente qualche tempo fa ha aperto con decisione alla destinazione nerazzurra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, rischio clamoroso: maxi squaifica per cinque! Arriva la multa

Calciomercato Inter, cessione in vista: vicepresidente in Italia per chiudere