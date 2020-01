INTER CAGLIARI CRAGNO / Il Cagliari stoppa la corsa dell'Inter.

Uno dei protagonisti del match è stato Alessio, al ritorno in campo dopo un lungo infortunio: "Venivamo da un periodo difficile, ma già la scorsa settimana avevamo dimostrato di essere in ripresa sia sul piano della prestazione che del risultato - ha detto il portiere dei sardi in zona mista - Siamo in una buona posizione di classifica e proveremo a rimanerci. La sconfitta in Coppa Italia ci è servita da lezione e a non ripetere gli stessi errori. Abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi, speriamo che il momento felice sia finito. Io sto bene: è stato un momento emozionante tornare in campo".