CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI / Non solo Nandez nel mirino. Oggi, per la 21a giornata di Serie A, a 'San Siro' l'Inter accoglie il Cagliari di Maran, in convalescenza dopo un periodo molto difficile.

Così, sempre attento ai giovani prospetti del torneo nostrano,avrà l'occasione di vedere da vicino i talenti dei sardi, che in questa stagione si sono già messi in mostra attirando molteplici interessi di calciomercato clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Cagliari, formazioni ufficiali | Grande esordio in nerazzurro

Tra i calciatori del Cagliari già accostati all'Inter figurano il centrocampista Nandez e il portiere Cragno, che oggi torna tra i pali dopo un lungo infortunio. Tuttavia, in questa stagione positiva si sono messi in luce altresì Walukiewicz, centrale difensivo classe 2000, Pellegrini, esterno sinistro 20enne in prestito dalla Juventus, e Oliva, centrocampista 23enne. Tra 'vecchie conoscenze' e nomi nuovi, oggi Marotta è pronto ad aggiornare la sua lista di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, spunta la clausola per Nandez

LEGGI ANCHE >>> Inter, 130 milioni per il mercato: dopo Eriksen e Giroud pronto un altro colpo