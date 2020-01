FIORENTINA GENOA IACHINI / Da Castrovilli a Chiesa: Beppe Iachini nel post match di Fiorentina-Genoa si è soffermato sull'infortunio del centrocampista e sulla prestazione dell'attaccante. Intervenuto a 'Sky', il tecnico ha parlato di Castrovilli: "E' in ospedale per accertamenti: non so se avesse subito un colpo prima, non ricordava cosa era successo e dove fosse". Si parla poi di Chiesa: "Sta lavorando bene, è reduce da un problemino alla caviglia e sta migliorando la condizione. La personalità e lo spirito non gli mancano, pretendo tanto e sta mettendo tutto in campo. Ha ampi margini di miglioramento, è sempre pericoloso ma può esserlo ancora di più.

Tra poco troverà anche il gol con più continuità".

Sulla partita Iachini, invece, ha dichiarato: "E' stata una gara particolare, la classifica non rispecchia la qualità e l'esperienza dei giocatori. Siamo partiti bene creando i presupposti per segnare, poi abbiamo perso serenità e abbiamo fatto fatica a riprendere la nostra identità. Dobbiamo migliorare certe situazioni, abbiamo rischiato di subire gol su mancate marcature preventive".

Su Cutrone e Vlahovic, l'allenatore spiega: "Ho quattro ragazzi forti davanti, ci sono anche Chiesa e Sottil, sono molto giovani e stiamo cercando l'intesa e i meccanismi perché non hanno giocato molti minuti insieme ma stanno crescendo".