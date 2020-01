Roma, dalla Spagna: concorrenza internazionale per Carles Perez

CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ / Con Matteo Politano diretto al Napoli, la Roma rompe gli indugi virando sui profili alternativi all'attaccante dell'Inter per regalare al tecnico Fonseca l'esterno offensivo richiesto per sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo. Nelle scorse ore è spuntata quindi all'improvviso la pista Carles Perez, gioiello del Barcellona per il quale come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it si lavora sulla base del prestito con diritto di riscatto e opzione per il controriscatto in favore dei blaugrana.

Gli ostacoli però non mancano.

In particolare il quotidiano 'Mundo Deportivo', molto vicino alle vicende di casa Barça, parla di una concorrenza internazionale molto agguerrita che complica i piani dei giallorossi. In particolare, si legge, dalla Germania si registrano i tentativi concreti da parte di BorussiaDortmund e BayernMonaco, mentre in Spagna tra le diverse società interessate sarebbe rimasto in corsa il Siviglia che a differenza degli altri club della Liga che si sono mossi può garantire il palcoscenico europeo. Le prossime saranno ore decisive: oggi il giocatore dovrebbe svolgere l'ultimo allenamento con i compagni blaugrana, poi l'incontro tra l'agente e la dirigenza scioglierà i dubbi sul futuro del giocatore che sarà lontano dal 'Camp Nou'.