FOTO CM.IT - Calciomercato Inter, cena con gli intermediari di Eriksen

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Facce distese, un accenno di sorriso, ma zero dichiarazioni. L'Ad dell'Inter Beppe Marotta, accompagnato dall'avvocato Capellini, ha lasciato in questi minuti un locale del centro al termine di una cena con gli intermediari che stanno lavorando all'operazione che porterà Christian Eriksen a Milano nelle prossime ore.

Ennesimo vertice di questi giorni di grande lavoro per gli uomini mercato nerazzurri che stanno cercando di definire l'accordo nel weekend per avere il danese del Tottenham quanto prima. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Dopo l'intesa raggiunta col giocatore sulla base di un contratto fino al 2024, l'Inter nella giornata di oggi ha impostato l'accordo anche con gli 'Spurs' avvicinandosi in maniera sensibile ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus richiesti dai londinesi per cedere il cartellino del calciatore sei mesi prima della naturale scadenza del suo contratto.

