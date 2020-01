INTER LUKAKU CONTE MANCHESTER UNITED / "Lasciare il Manchester United è stata la decisione migliore". Così Romelu Lukaku ai microfoni di 'Sky Sports Uk'. Il centravanti belga ha poi elogiato Conte e raccontato un retroscena sul tecnico che in estate lo ha voluto fortemente all'Inter: "Il mister ti dice le cose in faccia, con lui lavori duro ma tutti sono uguali. Ricordo una delle mie prime partite di Champions League contro lo Slavia Praga - ha evidenziato - Giocai davvero male, come se fossi spazzatura e lui me l'ha detto di fronte a tutta la squadra. Non mi era mai successo in carriera. Mi ha detto che mi avrebbe tolto dopo cinque minuti se fosse accaduto di nuovo. Poi abbiamo giocato il derby col Milan e ho giocato una delle mie migliori partite della stagione. Con quelle parole mi diede una svegliata rafforzando al contempo la mia fiducia.

Scudetto possibile? Le persone attorno a noi sono molto cariche, ma noi giocatori nello spogliatoio siamo concentrati sul lavoro che dobbiamo fare perché l'allenatore ci sta addosso ogni giorno".

LEGGI ANCHE ->>> Inter, rebus Politano tra Napoli e Roma | Confermata anticipazione CM.IT

Lukaku ha chiuso parlando del razzismo, un 'problema' ancora non risolto qui in Italia: "Sono in un Paese bellissimo in cui vivere e dove c'è il potenziale per essere un grande campionato come una volta, però bisogna lavorare insieme per tenere quelle persone ignoranti fuori dallo stadio. In questo senso l'Olanda ha fatto un ottimo lavoro. Anche noi, come giocatori. dobbiamo prendere in mano la situazione".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, intrigo col Barcellona: le ultime

Calciomercato Inter, summit decisivo per Eriksen