CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO DYBALA / Non ci sarà il grande colpo della Juventus in questa finestra di calciomercato: fatto salva la possibilità di qualche occasione ormai last minute, come poteva essere lo scambio Bernardeschi-Rakitic, i bianconeri confermano la strategia di non fare interventi importanti nella sessione invernale della campagna trasferimenti. In estate però le cose cambieranno in maniera decisiva e una grande occasione potrebbe arrivare dal Barcellona, via Bayern Monaco: già perché i tedeschi, ad oggi, non sono intenzionati a riscattare Philippe Coutinho, per il quale dovrebbero sborsare 120 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, 'occasione' Coutinho: decisione presa

Calciomercato Juventus, Dybala via: ecco Coutinho

Una cifra molto importante ma Paratici è pronto all'investimento, soprattutto se dovesse esserci una cessione eccellente.

Quella, ad esempio, di Pauloche già la scorsa estate era stato ad un passo dall'addio: le trattative per il suo trasferimento non sono andate in porto e nei mesi successivi la 'Joya' ha riconquistato la Juve a suon di gol e prestazioni importanti. Questo però non significa conferma sicura, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante (ad esempio ilin caso di partenza di uno tra). Chi acquistare per l'eventuale sostituzione dell'argentino? La proposta potrebbe arrivare proprio dal Barcellona che si ritroverebbe un calciatore della difficile gestione, per spogliatoio e costi, come Coutinho di nuovo in rosa: i blaugrana potrebbero offrire il brasiliano alla Juventus. Solo una suggestione al momento che potrebbe però diventare anche l'affare dell'estate...

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus: scambio Rakitic-Bernardeschi, ecco lo scoglio. Ultime CM.IT

Juventus, obiettivo Kane | Intreccio con Ronaldo, Dybala e... Lautaro