Juve-Benfica, c’è un dubbio che Spalletti non ha ancora sciolto

I bianconeri ospitano il Benfica nel match della prima fase di Champions League: le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium

Mourinho si ‘propone’ alla Juventus (“Certo che la allenerei”) e intanto sogna un nuovo sgambetto ai bianconeri in vista del match decisivo di questa sera all’Allianz Stadium.

Il Benfica è una bestia nera in Europa per la ‘Vecchia Signora’, che ha vinto solo una volta nel 1993 (l’anno della conquista della terza Coppa Uefa) al cospetto delle ‘Aquile’ lusitane. Negli ultimi due precedenti in Champions – nel 2022 e l’anno scorso – la Juve si è dovuta arrendere in entrambi i casi tra le mura amiche dello ‘Stadium’ di fronte ai portoghesi.

Spalletti ha avuto parole di stima in conferenza per Mourinho e punta a ribaltare i precedenti per conquistare con un turno d’anticipo il pass per i playoff.

Juventus: Conceicao scalpita, ballottaggio David-Openda in attacco

La notte dell’Allianz Stadium è decisiva per entrambe le squadre, con il Benfica distante 3 punti al momento in classifica rispetto alla Juventus.

Spalletti – che durante la rifinitura di ieri ha mischiato le carte in partitella – pensa a un paio di novità nell’undici bianconero, specialmente nel reparto offensivo. Conceicao scalpita dopo aver risolto i fastidi muscolari alla coscia e si candida per una maglia da titolare sulla trequarti, con Miretti che in questo caso si accomoderebbe in panchina. In attacco invece l’allenatore bianconero deve sciogliere il ballottaggio tra David e Openda, con il canadese al momento leggermente favorito sull’ex Lipsia.

Champions League, le probabili formazioni di Juventus-Benfica

Modulo speculare per il Benfica, con Mourinho alle prese con diverse assenze per infortunio. Sulla trequarti spazio a Sudakov, mentre a guidare l’attacco ci sarà il temibile Pavlidis (a segno nel match dell’anno scorso).

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho