Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Benfica, c’è un dubbio che Spalletti non ha ancora sciolto

Foto dell'autore

I bianconeri ospitano il Benfica nel match della prima fase di Champions League: le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium

Mourinho si ‘propone’ alla Juventus (“Certo che la allenerei”) e intanto sogna un nuovo sgambetto ai bianconeri in vista del match decisivo di questa sera all’Allianz Stadium.

Spalletti e le mosse anti-Benfica
Le mosse anti-Benfica di Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Il Benfica è una bestia nera in Europa per la ‘Vecchia Signora’, che ha vinto solo una volta nel 1993 (l’anno della conquista della terza Coppa Uefa) al cospetto delle ‘Aquile’ lusitane. Negli ultimi due precedenti in Champions – nel 2022 e l’anno scorso – la Juve si è dovuta arrendere in entrambi i casi tra le mura amiche dello ‘Stadium’ di fronte ai portoghesi.

Spalletti ha avuto parole di stima in conferenza per Mourinho e punta a ribaltare i precedenti per conquistare con un turno d’anticipo il pass per i playoff.

Juventus: Conceicao scalpita, ballottaggio David-Openda in attacco

La notte dell’Allianz Stadium è decisiva per entrambe le squadre, con il Benfica distante 3 punti al momento in classifica rispetto alla Juventus.

Jonathan David in ballottaggio con Openda
Jonathan David, attaccante della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti – che durante la rifinitura di ieri ha mischiato le carte in partitella – pensa a un paio di novità nell’undici bianconero, specialmente nel reparto offensivo. Conceicao scalpita dopo aver risolto i fastidi muscolari alla coscia e si candida per una maglia da titolare sulla trequarti, con Miretti che in questo caso si accomoderebbe in panchina. In attacco invece l’allenatore bianconero deve sciogliere il ballottaggio tra David e Openda, con il canadese al momento leggermente favorito sull’ex Lipsia. 

Champions League, le probabili formazioni di Juventus-Benfica

Modulo speculare per il Benfica, con Mourinho alle prese con diverse assenze per infortunio. Sulla trequarti spazio a Sudakov, mentre a guidare l’attacco ci sarà il temibile Pavlidis (a segno nel match dell’anno scorso).

José Mourinho sulla strada della Juventus
José Mourinho sulla strada della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie