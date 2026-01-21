Via subito, Loftus-Cheek saluta il Milan: prezzo fissato, lo prende una big

Ruben Loftus-Cheek potrebbe salutare il Milan a stretto giro di posta con il centrocampista inglese che potrebbe regalare un’entrata ai rossoneri in questa sessione di calciomercato.

Sempre importante per il Milan, ma mai titolare fisso, per Loftus-Cheek potrebbero aprirsi le porte di un’altra grande squadra europea nel giro di pochi giorni.

Stando a quanto affermato da TalkSport, al Manchester United sarebbe stata offerta la possibilità di ingaggiare Ruben Loftus-Cheek immediatamente con i rossoneri che potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2027.

L’inglese, molto apprezzato da Massimiliano Allegri e dal suo staff, fatica a trovare un posto da titolare nella formazione rossonera e non è da escludere che il Milan, per provare a monetizzare dalla sua partenza, possa lasciarlo andare anche a stagione in corso.

Il ritorno a pieno regime di Ardon Jashari potrebbe togliere ulteriore spazio a Loftus-Cheek, così come l’arrivo di Fullkrug che non gli consentirà di essere utilizzato da prima punta come accaduto in questa stagione.