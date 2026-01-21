Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Via subito, Loftus-Cheek saluta il Milan: prezzo fissato, lo prende una big

Foto dell'autore

Ruben Loftus-Cheek potrebbe salutare il Milan a stretto giro di posta con il centrocampista inglese che potrebbe regalare un’entrata ai rossoneri in questa sessione di calciomercato.

Sempre importante per il Milan, ma mai titolare fisso, per Loftus-Cheek potrebbero aprirsi le porte di un’altra grande squadra europea nel giro di pochi giorni.

Loftus-Cheek
Il Milan pronto a salutare Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da TalkSport, al Manchester United sarebbe stata offerta la possibilità di ingaggiare Ruben Loftus-Cheek immediatamente con i rossoneri che potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2027.

L’inglese, molto apprezzato da Massimiliano Allegri e dal suo staff, fatica a trovare un posto da titolare nella formazione rossonera e non è da escludere che il Milan, per provare a monetizzare dalla sua partenza, possa lasciarlo andare anche a stagione in corso.

Il ritorno a pieno regime di Ardon Jashari potrebbe togliere ulteriore spazio a Loftus-Cheek, così come l’arrivo di Fullkrug che non gli consentirà di essere utilizzato da prima punta come accaduto in questa stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie