Dimissioni Sarri, colpo di scena in diretta: polveriera Lazio

Crisi senza fine in casa Lazio: ecco cosa sta succedendo a Formello dopo il pesante ko interno contro il Como. 

Appena una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, poi due pari contro Fiorentina e Udinese e due sconfitte con Napoli e Como per un totale di 4 gol fatti e 8 subiti. La Lazio attraversa un momento delicatissimo e il nono posto in classifica lo conferma. La squadra di Sarri appare allo sbando e qualche cessione eccellente a gennaio (Guendouzi e Castellanos) ha ulteriormente indebolito la rosa biancoceleste.

Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it

Urge un cambio di rotta immediato, per evitare di complicare ulteriormente una situazione molto preoccupante.

Dimissioni Sarri, clamoroso annuncio in diretta

Intanto, proprio in questi minuti, è arrivato un clamoroso annuncio che scuote ulteriormente il mondo Lazio. Ecco infatti quanto ammesso dal giornalista e conduttore Mario Mattioli a ‘Radio Radio’: “Sarri ha detto che, se la Lazio cede anche Romagnoli, si dimette“.

Resta, dunque, da capire quale sarà la scelta della società per quel che concerne il futuro del capitano della Lazio, che continua ad essere accostato con insistenza all’Al Sadd: dal futuro di Romagnoli, poi, dipenderà anche quello di Maurizio Sarri e della panchina biancoceleste.

 

 

