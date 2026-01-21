L’annuncio scuote il calciomercato: Donnarumma in Serie A

Si avvicina il ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A con il portiere della nazionale che potrebbe tornare a calcare i campi italiani già dal prossimo campionato.

Trasferitosi al Manchester City durante la scorsa estate con un’operazione da circa 30 milioni di euro, Gianluigi Donnarumma potrebbe cambiare di nuovo maglia con due club sulle sue tracce.

L’avventura di Donnarumma al Manchester City sta proseguendo tra alti e bassi con il portiere della nazionale italiana che si starebbe guardando intorno. La serata di Champions League contro il Bodo Glimt non è stata di certo positiva per il classe 1999 che, dopo la vittoria della coppa con il PSG, ha deciso di proseguire la sua carriera in Inghilterra.

Donnarumma torna in Serie A, due club sul portiere della nazionale

Stando a quanto affermato dal Sun, su Donnarumma ci sarebbero sia la Juventus che l’Inter, pronte a cambiare il portiere titolare in vista della prossima stagione e con il sogno di riportare in Serie A l’estremo difensore ex Milan.

Lo stesso agente del portiere della nazionale, nonostante abbia affermato che si stia trovando bene a Manchester, non ha chiuso le porte ad un possibile ritorno in Serie A in ottica futura con l’estremo difensore che, dopo l’avventura al PSG e quella in Premier League, potrebbe valutare un ritorno nel nostro campionato.

Resta da capire quale sia la volontà della Juventus nei confronti di Michele Di Gregorio con il portiere che sta fornendo buone prestazioni nelle ultime settimane, ma che non sembra aver mai convinto a pieno l’ambiente bianconero. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta per lui, magari dalla Premier League, il suo destino potrebbe essere lontano da Torino.

Per l’Inter, nelle ultime ore, si parla anche di un interessamento nei confronti di Martinez dell’Aston Villa con il portiere della nazionale argentina che appare destinato a salutare la squadra inglese alla fine del campionato in corso. Classe 1992, Emiliano Martinez potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza e affidabilità per la squadra di Cristian Chivu con i nerazzurri che potrebbero strapparlo agli inglesi per una somma intorno ai 12 milioni di euro.