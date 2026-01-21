Atalanta
Dalla padella alla brace, annuncio e mazzata Thuram all’Inter

Il francese ha deluso le attese nel big match di Champions perso 3-1 dalla squadra di Chivu

In casa Inter c’è un piccolo-grande ‘caso’ Thuram. Anche per problemi fisici, che però non possono rappresentare un alibi, il francese sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, ovvero della stagione 2023/2024 terminata con la conquista dello Scudetto della seconda stella. Sono ormai passati due anni…

Il classe ’97 fatica a trovare continuità di rendimento, ieri sera con l’Arsenal era tra i più attesi – specie dopo la panchina di Udine – ma a conti fatti ha deluso. Ha deluso soprattutto i tifosi interisti, che sui social si sono scagliati contro di lui, oltre che su Sommer e Barella.

“Involuzione clamorosa di Thuram. Con l’Arsenal inguardabile”

Ecco alcuni dei tanti commenti su X raccolti da Calciomercato.it:

Pio Esposito ‘minaccia’ Thuram: Chivu non si fa problemi a lasciarlo in panchina

I numeri di Thuram in questa stagione non sono negativi, parliamo infatti di 11 gol e 3 assist in 23 partite, mentre molte prestazioni assolutamente sì. Tanto che Chivu, a parte ieri, non si sta facendo problemi a lasciarlo in panchina. Pio Esposito, bene anche con l’Arsenal da subentrato, è alla stregua di una ‘minaccia’ per il transalpino.

