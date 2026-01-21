Dalla padella alla brace, annuncio e mazzata Thuram all’Inter

Il francese ha deluso le attese nel big match di Champions perso 3-1 dalla squadra di Chivu

In casa Inter c’è un piccolo-grande ‘caso’ Thuram. Anche per problemi fisici, che però non possono rappresentare un alibi, il francese sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, ovvero della stagione 2023/2024 terminata con la conquista dello Scudetto della seconda stella. Sono ormai passati due anni…

Il classe ’97 fatica a trovare continuità di rendimento, ieri sera con l’Arsenal era tra i più attesi – specie dopo la panchina di Udine – ma a conti fatti ha deluso. Ha deluso soprattutto i tifosi interisti, che sui social si sono scagliati contro di lui, oltre che su Sommer e Barella.

“Involuzione clamorosa di Thuram. Con l’Arsenal inguardabile”

Ecco alcuni dei tanti commenti su X raccolti da Calciomercato.it:

Thuram comunque inguardabile anche stasera… come si sia ridotto così, dopo un inizio di stagione strepitoso, è inspiegabile — evad (@daves80) January 20, 2026

Ogni volta che si fa male ci mette 6 mesi a riprendersi, come lo scorso anno da gennaio a giugno — Il Bisteccato 🥩🇮🇹⭐️⭐️ (@Sam_buca6) January 20, 2026

Involuzione clamorosa ma credo più a livello mentale. Sembra non avere voglia — nicola c. (@nicolacostanti9) January 21, 2026

Thuram viene criticato poco in confronto a Lautaro. Non capisco perché, azzecca 3 mesi l’anno come l’argentino. — godiamoci il percorso (@razorback7851) January 20, 2026

Thuram fa pena da 1 anno — Marotticidio (@FcPanciaPiena) January 21, 2026

Il problema è Thuram che dà zero, altro che Lautaro, non scatta più, non becca la porta e non vince un corpo a corpo, ed era pure fresco visto che a Udine ha riposato — mutenroshy (@Mutenroshy90) January 21, 2026

Ma vuoi panchinare Sommer prima che sia troppo tardi???? E Thuram è ora che si svegli così come Barella…Grazie a questi 3 giochiamo sempre in 8! — @ilMioPensiero⭐️⭐️ (@VeroSempre21) January 21, 2026

Pio Esposito ‘minaccia’ Thuram: Chivu non si fa problemi a lasciarlo in panchina

I numeri di Thuram in questa stagione non sono negativi, parliamo infatti di 11 gol e 3 assist in 23 partite, mentre molte prestazioni assolutamente sì. Tanto che Chivu, a parte ieri, non si sta facendo problemi a lasciarlo in panchina. Pio Esposito, bene anche con l’Arsenal da subentrato, è alla stregua di una ‘minaccia’ per il transalpino.