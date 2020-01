CALCIOMERCATO MILAN BJELICA LIPSIA OLMO DINAMO ZAGABRIA / "Dani Olmo ha ricevuto tante buone offerte, ma alla fine ha scelto il Lipsia". La conferma arriva direttamente da Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria. L'allenatore ha sottolineato come il giocatore spagnolo lascerà la squadra croata in questa sessione di gennaio per trasferirsi in Germania.

Un'operazione da capogiro quella del club attualmente primo in Bundesliga, pronto a versare subito 22 milioni di euro per il cartellino e una cospicua serie di bonus . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ----> Milan, richiesta shock a Pioli: niente convocazione

Niente Milan dunque per il talentuoso under-21 spagnolo, monitorato con grande attenzione da Boban e dalla dirigenza rossonera. Lo conferma lo stesso Bjelica, che ha aggiunto: "Credo che anche in Germania dimostrerà tutto il suo valore. Quando ha salutato la squadra era emozionato, ma questa è la vita. Dovremo fare a meno di lui, gli auguriamo il meglio".