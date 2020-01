p>JUVENTUS DANILO / Mauriziorischia di perdere anche: oltre a, ancora fermo ai box, la Juventus deve fare i conti con l'infortunio del terzino portoghese che si è fatto male durante il primo tempo della gara di coppa Italia contro la Roma . Per lui un problema muscolare coscia destra, che sarà valutato nella giornata di domani quando il calciatore si sottoporrà agli accertamenti medici. Il tecnico bianconero potrà così contare sugli esterni di difesa soltanto sueded ha già fatto sapere di poter adattare, come già accaduto in passato.