CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI RAKITIC / Ostacolo conguaglio: tra Juventus e Barcellona la trattativa per lo scambio tra Bernardescchi e Rakitic non decolla. Trovano conferme le anticipazioni di Calciomercato.it sull'assenza di un accordo tra i due club sulla cifra che i blaugrana dovrebbero sborsare come conguaglio per far andare in porto l'operazione: i catalani - che volevano partire da uno scambio alla pari -, secondo quanto riferisce 'Sky' non vorrebbero superare i 10 milioni di euro.

La Juventus, invece, chiede circa trenta milioni di euro, forte dei sei anni di differenza tra i due calciatori: una distanza importante che al momento frena la trattativa.

Ci sarà ancora molto da lavorare negli ultimi dieci giorni di calciomercato affinché l'idea di scambio trae Bernardeschi non resti ancora una volta sulla carta, come già accaduto quest'estate.

Calciomercato Juventus, il punto sullo scambio Bernardeschi-Rakitic

Lo scambio è tornato di moda negli ultimi giorni dopo l'avvicendamento sulla panchina blaugrana e l'arrivo di Setien: l'accordo di massima tra Rakitic e la Juventus già c'è, mentre nei contatti recenti si è cercato di trovare quello tra le società. Finora però il tentativo non ha avuto successo con i due club che restano su posizioni distanti.