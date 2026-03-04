Addio Juve, offerta di 75 milioni per Thuram: tutti i dettagli

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: Thuram potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi altrove.

Nell’ultimo periodo il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale e adesso Khephren Thuram è sicuramente uno degli elementi imprescindibili della rosa della Juventus. Il centrocampista francese anche contro la Roma domenica sera ha disputato una buonissima gara, ma adesso dall’Inghilterra arriva una bomba di mercato che fa tremare il popolo di fede bianconera.

Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside’, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a fare follie per il cartellino del classe 2001 che è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029. I due club di Premier League avrebbero pronta un’offerta tra i 65 e i 75 milioni di euro per convincere la dirigenza di corso Galileo Ferraris a cedere il giocatore al termine della stagione in corso.

Spalletti stravede per Thuram e lo vede centrale nella sua Juve del futuro, ma di fronte a cifre astronomiche le cose potrebbero cambiare: occhio, dunque, a questa indiscrezione che potrebbe stravolgere completamente le strategie della Vecchia Signora.