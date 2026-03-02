L’Ad torna sotto accusa: “È peggio di Giuntoli”

Comolli torna pesantemente nel mirino dei tifosi dopo la partita contro la Roma, con la Juve che è riuscita a strappare un punto – recuperando dal 3-1 in favore dell’undici di Gasperini – che tiene vive le chance, o meglio dire le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions.

L’Ad torna nel mirino a causa della deludente prestazione di David, l’ennesima da quando il canadese veste la maglia bianconera.

Gli juventini mettono di nuovo in evidenza il pessimo calciomercato estivo del dirigente francese, con Openda che forse rappresenta la ciliegina di una torta andata decisamente a male. E ora la squadra, che ha beneficiato fino a un certo punto dell’arrivo di Spalletti, è costretta a inseguire un misero quanto fondamentale quarto posto.

Rinnovare vlahovic 6 mln al posto di David che va ceduto x fare una plusv ,alla Juve servono 2 centravanti con Caratteristiche Fisiche che sa tenere palla e forte di testa — Gianfranco Trovato (@GianfrancoTrov) March 1, 2026

Essere da o non da JUVE è importante…ma non essere capace di giocare a calcio … è peggio… !! Ma DAVID sa che la palla la deve tirare in porta oppure segnava a sua insaputa? — anti_social_ist (@FornoRober30184) March 1, 2026

Fuori ai PlayOff Champions Fuori ai quarti CoppaItalia Mai in lotta per lo Scudo -4 dalla zona Champions -20 dalle Merde 6 in classifica Ancora in lotta per il 4 posto,ma non basta Il Fallimento di questa Stagione ha un nome e un cognome: Damien Comolli#Comolli #Juventus pic.twitter.com/HJimdAibgZ — K!NO (@Kino16K) March 2, 2026

Indubbiamente i problemi sono tutti la. Portieri inesistenti ogni tiro è gol. Davanti David ed Openda imbarazzanti. Così farebbe fatica chiunque. Semplicemente il mercato del francese. Incommentabile. Ha peggiorato la Juve. Da Oscar — Baba Yaga – Fortis Fortuna Adiuvat 🦁👊🏼 (@MaxSentenza) March 1, 2026

Direi che in attesa di Vlaovich il 9 della Juve potrebbe essere Gatti Le barzellette ( David e Openda ) lasciamole da parte — Domenico Quadrelli (@miommodoc) March 1, 2026

Comolli ha messo in mano prima a Tudor e poi a Spalletti una squadra che si è trovata a Febbraio costretta a contare sui gol di Gatti e McKennie — Virginia Asya Bacci (@viasyba) March 1, 2026

Sono stato un fautore all’inizio di Spalletti alla Juve ma certe scelte reiterare non le capisco….ormai di è capito che David Openda e Koopmainers non possono più giocare…ma lui continua è questo che gli contesto — Mario (@Madioglad) March 1, 2026

Ennesima partita indegna e inutile dell’attaccante più scarso della storia della Juve!

David porcheria Johnny — Paolo (@pol2187) March 1, 2026

Comolli peggio di Giuntoli. Era difficile ma ci è riuscito — Biangobbonero (@crypto_38) March 2, 2026

Questo numero 30 non è soltanto un’offesa alla storia della #Juve

è un’offesa per il gioco del calcio.

Vomitevole.#David #RomaJuve #RomaJuventus — Massimo (@maxbunker) March 1, 2026

I tifosi della Juve bocciano Comolli: “Simbolo di una stagione fallimentare”

Per tanti juventini, come si evince in parte dai tweet qui sopra raccolti da Calciomercato.it, Comolli ha fatto peggio dell’ex Giuntoli ed è il simbolo di una stagione fin qui fallimentare.