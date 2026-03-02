Atalanta
David e non solo, i tifosi ‘licenziano’ Comolli: “Ha peggiorato la Juve”

Foto dell'autore

L’Ad torna sotto accusa: “È peggio di Giuntoli”

Comolli torna pesantemente nel mirino dei tifosi dopo la partita contro la Roma, con la Juve che è riuscita a strappare un punto – recuperando dal 3-1 in favore dell’undici di Gasperini – che tiene vive le chance, o meglio dire le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions.

Comolli prima di una partita della Juve
David e non solo, i tifosi ‘licenziano’ Comolli: “Ha peggiorato la Juve” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Ad torna nel mirino a causa della deludente prestazione di David, l’ennesima da quando il canadese veste la maglia bianconera.

Gli juventini mettono di nuovo in evidenza il pessimo calciomercato estivo del dirigente francese, con Openda che forse rappresenta la ciliegina di una torta andata decisamente a male. E ora la squadra, che ha beneficiato fino a un certo punto dell’arrivo di Spalletti, è costretta a inseguire un misero quanto fondamentale quarto posto.

I tifosi della Juve bocciano Comolli: “Simbolo di una stagione fallimentare”

Comolli prima di una partita della Juve
“Comolli peggio di Giuntoli” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per tanti juventini, come si evince in parte dai tweet qui sopra raccolti da Calciomercato.it, Comolli ha fatto peggio dell’ex Giuntoli ed è il simbolo di una stagione fin qui fallimentare.

/7
1517

