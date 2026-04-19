Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Verona-Milan 0-1, i voti della sfida: Champions ipotecata dai rossoneri

Foto dell'autore

Il Milan ha battuto il Verona nella giornata numero 33 di Serie A con i rossoneri che fanno un salto decisivo per quello che riguarda la lotta per la Champions League.

Massimiliano Allegri
I voti di Verona-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un successo che è arrivato grazie al gol nel primo tempo di Rabiot, assistito da Rafael Leao che, dopo un buon primo tempo è calato nella ripresa venendo sostituito da Massimiliano Allegri con Santiago Gimenez.

Per il Verona un ko che certifica di fatto la retrocessione in Serie B, mentre per i rossoneri è giunta una vittoria che ha ridato morale, ma soprattutto punti fondamentali nella corsa alla conquista di un posto in Champions League. La sconfitta del Como e il pareggio della Roma hanno permesso ai rossoneri di portarsi a 8 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. Andiamo a vedere i voti della sfida del Bentegodi.

Voti Verona-Milan 0-1, Rabiot il migliore in campo

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Edmundsson 5.5, Nelsson 6, Valentini 6; Oyekoge 6 (21′ Lirola 6), Akpa Akpro 5 (64′ Al Musrati 5.5), Gagliardini 5.5, Bradaric 5.5 (46′ Vermesan 6); Belghali 6, Bernede 6 (83′ Isaac sv) (83′ Lovric sv); Orban 5.5. All. Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 6.5, Pavlovic 6.5; Athekame 6 (63′ Saelemaekers 6), Fofana 6 (63′ Ricci 6), Modric 6, Rabiot 7, Bartesaghi 6; Pulisic 5.5 (80′ Nkunku sv), Leao 6.5 (63′ Gimenez 5.5). All. Allegri.
MARCATORI: Rabiot
AMMONITI: Akpa Akpro, Al Musrati

987

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU