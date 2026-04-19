Pagelle Verona-Milan 0-1, i voti della sfida: Champions ipotecata dai rossoneri

Il Milan ha battuto il Verona nella giornata numero 33 di Serie A con i rossoneri che fanno un salto decisivo per quello che riguarda la lotta per la Champions League.

Un successo che è arrivato grazie al gol nel primo tempo di Rabiot, assistito da Rafael Leao che, dopo un buon primo tempo è calato nella ripresa venendo sostituito da Massimiliano Allegri con Santiago Gimenez.

Per il Verona un ko che certifica di fatto la retrocessione in Serie B, mentre per i rossoneri è giunta una vittoria che ha ridato morale, ma soprattutto punti fondamentali nella corsa alla conquista di un posto in Champions League. La sconfitta del Como e il pareggio della Roma hanno permesso ai rossoneri di portarsi a 8 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. Andiamo a vedere i voti della sfida del Bentegodi.

Voti Verona-Milan 0-1, Rabiot il migliore in campo

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Edmundsson 5.5, Nelsson 6, Valentini 6; Oyekoge 6 (21′ Lirola 6), Akpa Akpro 5 (64′ Al Musrati 5.5), Gagliardini 5.5, Bradaric 5.5 (46′ Vermesan 6); Belghali 6, Bernede 6 (83′ Isaac sv) (83′ Lovric sv); Orban 5.5. All. Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 6.5, Pavlovic 6.5; Athekame 6 (63′ Saelemaekers 6), Fofana 6 (63′ Ricci 6), Modric 6, Rabiot 7, Bartesaghi 6; Pulisic 5.5 (80′ Nkunku sv), Leao 6.5 (63′ Gimenez 5.5). All. Allegri.

MARCATORI: Rabiot

AMMONITI: Akpa Akpro, Al Musrati