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Mancini, adesso è ufficiale: il comunicato ribalta il suo futuro

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La nota di queste ore coinvolge anche la panchina della Nazionale italiana: ecco le ultimissime e i nuovi scenari. 

La notizia circolava già da diversi giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Roberto Mancini dice addio all’Al-Sadd dopo la conquista del campionato nazionale del Qatar. “Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto. Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell’Al-Sadd che ci hanno sostenuto nel recuperare tutte le posizioni in classifica. Grazie alla dirigenza e ai giocatori, fantastici dentro e fuori dal campo“, si legge nel post su X dell’Al-Sadd, che saluta così il 61enne di Jesi.

Mancini in tribuna al Ferraris
Mancini (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Roberto Mancini, a questo punto, si appresta a fare ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, dove prenderà il posto di Gattuso per rilanciare le ambizioni azzurre dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in corso.

Niente da fare, dunque, per Conte che si arrende al tecnico marchigiano nel testa a testa per il ruolo di commissario tecnico dell’Italia.

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