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Napoli forte su Gila, offerta una contropartita alla Lazio

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Il difensore spagnolo è l’ultimo grande obiettivo di mercato della società partenopea: ecco tutti i dettagli. 

Ad un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio, Mario Gila rimane sicuramente uno dei calciatori più corteggiati della Serie A. Il centrale spagnolo classe 2000 è un vecchio pallino di Inter e Milan, ma nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento da parte del Napoli che cerca un rinforzo proprio con le caratteristiche del 25enne originario di Barcellona.

Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Il presidente Lotito continua a chiedere circa 30 milioni di euro per il cartellino di Gila e il Napoli starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste del club biancoceleste.

Attenzione, soprattutto, a Lorenzo Lucca che rientrerà a Napoli dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest e che sarebbe un vecchio pallino di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio. L’affare tra Napoli e Lazio alla fine andrà in porto secondo voi?

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