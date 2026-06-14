Napoli forte su Gila, offerta una contropartita alla Lazio

Il difensore spagnolo è l’ultimo grande obiettivo di mercato della società partenopea: ecco tutti i dettagli.
Ad un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio, Mario Gila rimane sicuramente uno dei calciatori più corteggiati della Serie A. Il centrale spagnolo classe 2000 è un vecchio pallino di Inter e Milan, ma nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento da parte del Napoli che cerca un rinforzo proprio con le caratteristiche del 25enne originario di Barcellona.
Il presidente Lotito continua a chiedere circa 30 milioni di euro per il cartellino di Gila e il Napoli starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste del club biancoceleste.
Attenzione, soprattutto, a Lorenzo Lucca che rientrerà a Napoli dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest e che sarebbe un vecchio pallino di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio. L’affare tra Napoli e Lazio alla fine andrà in porto secondo voi?