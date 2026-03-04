Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, McKennie e non solo: pronto il rinnovo di un altro big

Foto dell'autore

Trattativa avviata per la firma fino a giugno 2030

Non solo corsa alla Champions, obiettivo minimo divenuto massimo dopo solo un paio di mesi, in casa Juve si pensa anche ai rinnovi. Aspettando Spalletti, e forse Dusan Vlahovic, i bianconeri hanno chiuso non senza difficoltà quello di Weston McKennie.

McKennie esulta dopo un gol con la Juve
Juve, McKennie e non solo: pronto il rinnovo di un altro big (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il miglior calciatore Juve della stagione ha firmato fino a giugno 2030, col suo stipendio salito a circa 4 milioni di euro. A inizio settimana è arrivata l’ufficialità del prolungamento dello statunitense, ambito in Italia anche da Inter e Milan. In effetti era una grande occasione a zero.

Non è in scadenza come lo era McKennie, ma la Juve vuole blindare anche lui: Manuel Locatelli, a sorpresa rilanciato da Spalletti dopo che lo stesso l’aveva accantonato in Nazionale non convocandolo per l’ultimo Europeo.

Locatelli dopo McKennie

Il capitano è uno dei pilastri della sua Juve, pronta a fargli firmare un nuovo accordo. L’attuale scade a giugno 2028 e prevede emolumenti per complessivi 3 milioni di euro a stagione.

Locatelli in azione con la Juve
Juve, pronto il rinnovo per Locatelli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a ‘Gazzetta.it’, società ed entourage di Locatelli sono già al lavoro per un prolungamento fino a giugno 2030 con annesso innalzamento dello stipendio.

I colloqui sono in una fase iniziale, tuttavia c’è massima fiducia sul fatto che si possa giungere a un accordo totale. La fumata bianca potrebbe arrivare anche prima della conclusione di questa stagione.

/7
1528

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie