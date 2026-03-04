Atalanta
Infortunio Vlahovic, che sorpresa alla Continassa: quando rientra

Grandissima novità in casa Juve in vista del match di sabato sera contro il Pisa: ecco le ultime su Dusan Vlahovic. 

Ci siamo. Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi al ritorno in campo, a oltre tre mesi dall’intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’attaccante serbo vuole trascinare la Juventus in questo finale di stagione e regalare ai suoi tifosi un’importantissima qualificazione alla prossima Champions League.

E adesso, dalla Continassa, arrivano importantissime novità per quel che concerne le condizioni fisiche del bomber di Belgrado. Vlahovic – secondo quanto riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’ – si è infatti allenato per la prima volta con il resto del gruppo, anche se in modo parziale.

A questo punto, crescono le possibilità di una sua convocazione per la gara contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo alle ore 20:45 e valevole per la ventottesima giornata di Serie A. L’obiettivo di Spalletti è quello di aggregarlo al resto dei compagni di squadra soprattutto per fargli rivivere il clima partita e dello spogliatoio. Una splendida notizia, insomma, per la Juve in una fase cruciale della stagione che potrebbe dire moltissimo in vista della volata Champions.

