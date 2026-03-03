Atalanta
È finita con la Juventus: va via a zero in estate

Nuovo addio in casa Juventus in vista dell’estate: le strade del club bianconero e del calciatore sono destinate a separarsi. 

Con l’arrivo di Spalletti, aveva ritrovato minuti e gol ma le cose poi si sono complicate e Filip Kostic si appresta adesso a separarsi definitivamente dalla Juventus. L’esterno serbo classe ’92 viene ormai impiegato col contagocce dal tecnico di Certaldo e nell’ultimo periodo ha giocato pochissimo nonostante il tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Kostic cambia ruolo alla Juve
Filip Kostic (Ansa)

Il 33enne originario di Kragujevac ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e quasi sicuramente non rinnoverà: secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti in causa non sarebbero assolutamente interessate a discutere il rinnovo e, dunque, Kostic sarò presto libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero.

L’ex Eintracht Francoforte ha un buonissimo mercato e vanta diversi estimatori in Italia e in giro per l’Europa, resta solo da capire chi la spunterà alla fine. Condividete la scelta della Juve di non puntare più su un calciatore come Filip Kostic?

