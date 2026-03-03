Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rinnovo Spalletti, l’annuncio che cambia tutto: “C’entra il mercato”

Foto dell'autore

Le ultime sul futuro della panchina bianconera

Tutti i media mainstream danno per certo e in arrivo il rinnovo di Luciano Spalletti. Ricordiamo che il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno, coi bianconeri che hanno un’opzione unilaterale – la stessa che aveva De Laurentiis nel 2022 – per il prolungamento automatico di un altro anno che non eserciteranno.

Spalletti prima di una partita della Juve
Rinnovo Spalletti, l’annuncio che cambia tutto: “C’entra il mercato” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nell’intervento in diretta a ‘Radio Radio’, Roberto Pruzzo ha mostrato invece qualche perplessità sul proseguimento del matrimonio tra Spalletti e la Juve. “Non credo che Luciano abbia tanta voglia di rinnovare rapidamente – ha detto l’ex bomber della Roma – Vorrà vedere quale sarà la classifica finale e, soprattutto, quale potrà essere il mercato“.

Le famose ‘garanzie’ che vuole e che chiederà Spalletti nel summit in programma con la società. A proposito, cosa servirà a questa Juve per tornare competitiva quantomeno per lo Scudetto? Secondo Pruzzo “bisogna prendere un portiere, un difensore che ti dà garanzie, un regista e rifare il reparto offensivo…“.

Tutto molto bello, come diceva l’indimenticato Pruzzo, intanto la classifica della Juve non sorride. L’obiettivo Champions è in salita: “Vedremo la classifica tra 2-3 settimane – sottolinea Pruzzo in conclusione – perché rischia di restare fuori dalle coppe che contano”.

/7
1527

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie