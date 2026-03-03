Le ultime sul futuro della panchina bianconera

Tutti i media mainstream danno per certo e in arrivo il rinnovo di Luciano Spalletti. Ricordiamo che il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno, coi bianconeri che hanno un’opzione unilaterale – la stessa che aveva De Laurentiis nel 2022 – per il prolungamento automatico di un altro anno che non eserciteranno.

Nell’intervento in diretta a ‘Radio Radio’, Roberto Pruzzo ha mostrato invece qualche perplessità sul proseguimento del matrimonio tra Spalletti e la Juve. “Non credo che Luciano abbia tanta voglia di rinnovare rapidamente – ha detto l’ex bomber della Roma – Vorrà vedere quale sarà la classifica finale e, soprattutto, quale potrà essere il mercato“.

Le famose ‘garanzie’ che vuole e che chiederà Spalletti nel summit in programma con la società. A proposito, cosa servirà a questa Juve per tornare competitiva quantomeno per lo Scudetto? Secondo Pruzzo “bisogna prendere un portiere, un difensore che ti dà garanzie, un regista e rifare il reparto offensivo…“.

Tutto molto bello, come diceva l’indimenticato Pruzzo, intanto la classifica della Juve non sorride. L’obiettivo Champions è in salita: “Vedremo la classifica tra 2-3 settimane – sottolinea Pruzzo in conclusione – perché rischia di restare fuori dalle coppe che contano”.