Juve, colpo grosso: il regalo per Spalletti arriva dal Liverpool

La Juve guarda in casa Liverpool per rinforzare la propria rosa in vista dell’estate: ecco l’ultima idea dei bianconeri.

Il pareggio contro la Roma ha evidenziato la necessità da parte della Juve di prendere un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Di Gregorio vive un momento davvero complesso e in questa stagione è finito spesso nell’occhio del ciclone, mentre Perin ha subito 5 reti tra Galatasaray (Champions) e Roma (campionato) mostrando dei limiti evidenti.

Proprio per questo motivo, i vertici bianconeri si sono messi alla ricerca di un estremo difensore affidabile e di esperienza e il nome che sta scalando posizioni nelle preferenze della Juve è quello di Alisson Becker, vecchia conoscenza del campionato di Serie A dove ha indossato la maglia della Roma dal 2016 al 2018.

Il portiere brasiliano classe ’92 è legato al Liverpool da un contratto fino al 30 giugno 2027 e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Repubblica’ – la Juve avrebbe intenzione di presentare ai Reds un’offerta al ribasso per il cartellino del calciatore, a un anno esatto dalla scadenza. Occhio, dunque, al mercato Juve che rischia di farsi incandescente da qui alle prossime settimane.