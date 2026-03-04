Atalanta
David, batosta terrificante: questa fa davvero male

Colpo di scena in casa Juventus poco fa: ecco l’annuncio sull’attaccante David che lascia tutti senza parole. 

In estate è arrivato da Lille con numeri davvero importanti, ma Jonathan David ha fin qui deluso le aspettative. L’attaccante canadese classe 2000 fatica a imporsi nel reparto offensivo della Juventus e fin qui ha raccolto appena 5 gol e 2 assist: davvero troppo poco per il centravanti titolare del club bianconero che, dopo Vlahovic, ha il secondo ingaggio più alto della rosa (6 milioni di euro netti a stagione) insieme a Yildiz.

Anche nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, David ha giocato malissimo non rendendosi quasi mai pericoloso nell’area di rigore avversaria. A fare il punto sul suo stato di forma è adesso Christian Panucci che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La sfida contro la Roma conferma un dato. Gatti questi gol li ha sempre messi a segno e in attacco crea molte più occasioni di David, che di professione fa l’attaccante. Il problema della Juventus è il centravanti“.

Un annuncio importante, che ora fa riflettere i tifosi della Juve: in ogni caso, è ormai imminente il ritorno in campo di Vlahovic dopo oltre 3 mesi di stop e Spalletti si aspetta grandi cose dal bomber serbo.

 

