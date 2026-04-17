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Grave infortunio per Retegui, sarà costretto a operarsi: ecco i tempi di recupero

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Stagione finita in anticipo per l’attaccante della Nazionale nel mirino di Milan e Juve

Finisce in anticipo la prima, e forse anche unica stagione in Arabia di Mateo Retegui. Il bomber della Nazionale italiana si è gravemente infortunato nel match di martedì contro l’Al-Shabab. È stato proprio l’ex Genoa e Atalanta a siglare la rete del definitivo 2-2, che mantiene vive le speranze di qualificazione alla Champions asiatica del suo Al-Qadsiah.

Mateo Retegui
Retegui potrebbe toornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Retegui ha subito la frattura della tibia sinistra e sarà costretto a operarsi: l’intervento verrà eseguito martedì prossimo a Madrid, con tempi di recupero fissati in 2-3 mesi. Questo vuol dire che salterà sicuramente le prossimie amichevoli dell’Italia targata Baldini, CT ad interim dopo l’addio di Gattuso, contro Lussemburgo e Grecia del 3 e 7 giugno.

Pagato quasi 70 milioni, Retegui in Arabia non ha deluso le attese considerato che ha messo a segno 19 gol in 31 partite: con 16 in 28 di campionato, attualmente è il quinto miglior marcatore della Saudi Pro-League insieme a Benzema e Joao Felix.

Alcune indiscrezioni danno Retegui intenzionato a tornare in Serie A già nel prossimo calciomercato estivo. Il classe ’99 è nel mirino di Milan e Juventus, anche se per nessuna delle due rappresenta ad oggi una priorità per il reparto avanzato.

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