Grave infortunio per Retegui, sarà costretto a operarsi: ecco i tempi di recupero

Stagione finita in anticipo per l’attaccante della Nazionale nel mirino di Milan e Juve

Finisce in anticipo la prima, e forse anche unica stagione in Arabia di Mateo Retegui. Il bomber della Nazionale italiana si è gravemente infortunato nel match di martedì contro l’Al-Shabab. È stato proprio l’ex Genoa e Atalanta a siglare la rete del definitivo 2-2, che mantiene vive le speranze di qualificazione alla Champions asiatica del suo Al-Qadsiah.

Retegui ha subito la frattura della tibia sinistra e sarà costretto a operarsi: l’intervento verrà eseguito martedì prossimo a Madrid, con tempi di recupero fissati in 2-3 mesi. Questo vuol dire che salterà sicuramente le prossimie amichevoli dell’Italia targata Baldini, CT ad interim dopo l’addio di Gattuso, contro Lussemburgo e Grecia del 3 e 7 giugno.

Pagato quasi 70 milioni, Retegui in Arabia non ha deluso le attese considerato che ha messo a segno 19 gol in 31 partite: con 16 in 28 di campionato, attualmente è il quinto miglior marcatore della Saudi Pro-League insieme a Benzema e Joao Felix.

RETEGUI SEASON COULD BE OVER… 🇮🇹 Concerns from Al-Qadsiah’s medical staff over possible ligament damage — which could mean his season is over. A medical exam on Wednesday will decide everything. pic.twitter.com/6RZ1dGNz5C — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) April 14, 2026

Alcune indiscrezioni danno Retegui intenzionato a tornare in Serie A già nel prossimo calciomercato estivo. Il classe ’99 è nel mirino di Milan e Juventus, anche se per nessuna delle due rappresenta ad oggi una priorità per il reparto avanzato.