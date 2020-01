CALCIOMERCATO INTER LAZARO NEWCASTLE LIPSIA / Valentino Lazaro è uno dei primi giocatori indiziati a lasciare l'Inter in questa finestra invernale di calciomercato. Dopo lo sbarco a Milano di Victor Moses, l'esterno austriaco, dopo il poco spazio concesso da Conte in questa prima parte di stagione, è pronto ad una nuova avventura: l'agente dell'ex Hertha Berlinoè volato nei giorni scorsi in Inghilterra per chiudere l'accordo con il Newcastle ma sembrerebbe non essere ancora stato trovato un accordo tra le parti.

Calciomercato Inter, addio Lazaro: l'annuncio dell'agente sul futuro

A confermarlo è lo stesso Max Hagmayr, agente di Lazaro, ai microfoni di 'FcInter1908': ''Ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni". Il Newcastle resta in corsa ma nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del Lipsia, con il nerazzurro che così potrebbe fare ritorno in Bundesliga dopo l'esperienza con l'Hertha Berlino.

