p>CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT VERONA / Dopo la dirigenza del Napoli ha avviato una trattativa con il Verona anche per Sofyan Amrabat: come riportato dal 'Corriere dello Sport', gli azzurri hanno trovato già l'accordo con la società gialloblu per una cifra vicina ai 16 milioni di euro (quindici più uno di bonus) ma ancora manca il sì definitivo del giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, rebus Amrabat: Giuntoli sorpreso dagli agenti

La trattativa però sembra essersi interrotta sul più bello. Nella mattinata di ieri infatti si sono registrati rallentamenti sul fronte dell'entourage che hanno frenato l’accordo. L’Inter viene ritenuta una pretendente, in corsa c'è anche la Fiorentina che con il Verona non ha ancora avuto contatti ufficiali: possibile che ci sia una squadra dietro al ripensamento di Amrabat e dei suoi agenti. Il Napoli è rimasto sorpreso e si è un po' indispettito, nelle prossime ore si proverà a ricucire lo strappo.

