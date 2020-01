CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Non solo Eriksen per il centrocampo nerazzurro. Con Brozovic out per infortunio, Vecino in odore di cessione, l'Inter vaglia altri profili per il mercato di gennaio. Marotta e Ausilio, come hanno già fatto intendere attraverso alcune dichiarazioni, sono pronti a cogliere qualsiasi opportunità offra questa sessione invernale.

Così, proprio dal campionato italiano, torna di moda un nome gradito: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, la novità di mercato: cessione al Manchester United

Calciomercato Inter, De Paul nel mirino: le ultime

Tramontato l'obiettivo Vidal, riporta 'Tuttosport', per l'Inter può riprendere quota Rodrigo De Paul dell'Udinese. Capace di giocare sia da mezzala che da attaccante esterno, l'argentino può essere l’uomo giusto per completare la rosa proprio grazie alla sua duttilità. Nella stagione in corso sta inoltre confermando la sua crescita, come dimostrano le giocate di classe, i quattro gol e l'assist fornito in 17 presenze, decisivi per la lotta salvezza dei friulani. Importanti novità si attendono quindi nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, annuncio Gotti tra futuro e de Paul: "Voglia di Champions"

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-de Paul | Pista aperta: le ultime di CM.IT