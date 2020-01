Calciomercato, dalla Spagna: incontro per il colpo Bale

CALCIOMERCATO BALE TOTTENHAM / Per un Christian Eriksen che può partire nei prossimi giorni, destinazione Inter, il Tottenham non vuole rimanere a secco e starebbe pensando all'innesto di una nuova stella. Un clamoroso ritorno, nello specifico, per il quale secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna la dirigenza degli 'Spurs' avrebbe già mosso passi importanti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Stiamo parlando di Gareth Bale, l'uomo da 101 milioni di euro che nel 2013 lasciò i londinesi per volare al RealMadrid dove sette anni più tardi il suo regno sembra ai titoli dicoda.

Da settimane ormai si rincorrono voci secondo le quali il gallese potrebbe il 'Santiago Bernabeu' già a gennaio e scartate ipotesi come la Cina dato che ora, con la nuova legge che limita gli ingaggi a partire dal 2020, non è più conveniente economicamente o la MLS, nei giorni scorsi è spuntata la candidatura del ricchissimo, ma attenzione appunto anche al Tottenham. Secondo quanto riferisce 'El Chiringuito' infatti il presidente degli 'Spurs' Danielavrebbe incontrato a Madrid i dirigenti del Real ed il numero uno Florentinocon cui i rapporti sono ottimi. Nel colloquio sarebbe spuntato dunque anche il nome di Bale nell'ottica di un possibile ritorno a Londra, anche se la stessa fonte riferisce che non è chiaro se l'operazione possa essere impostata subito o per l'estate.

