CALCIOMERCATO MILAN SUSO / AGGIORNAMENTO 18.10 - E' terminato l'incontro tra Suso e la dirigenza rossonera a Casa Milan: lo spagnolo ha lasciato da poco la sede del club. Ora calde per il suo futuro.

È arrivato Suso a Casa Milan. Il numero 8 spagnolo, finito ai margini del progetto rossonero, non è sceso in campo nemmeno ieri contro l'Udinese.

Dopo l'arrivo di Ibrahimovic e il passaggio al 4-4-2, Suso ha perso il posto in squadra, con le due panchine consecutive in campionato che certificano la sua marginalità nell'idea di Milan di Pioli.

La sua avventura, anche per via dei rapporti con il pubblico, è davvero giunta al capolinea. Confronto in sede dunque con la dirigenza per decidere il suo futuro. L’ex Liverpool piace soprattutto in Spagna: c’è anche l’ipotesi Roma che però non lo ritiene una prima scelta.