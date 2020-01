Paris Saint-Germain, Cavani via subito: l'annuncio di Leonardo

PARIS SAINT-GERMAIN CAVANI ATLETICO MADRID / Potrebbero essere gli ultimi giorni di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain: in scadenza di contratto a giugno e già in parola con l'Atletico Madrid, l'uruguaiano starebbe premendo affinché il proprio club lo liberi già nel mese di gennaio. Lo ha detto, dopo il match di coppa contro il Lorient, il direttore sportivo della società parigina Leonardo: "Cavani ci ha chiesto di essere ceduto: ha un'offerta dell'Atletico Madrid. A noi piacerebbe che restasse ma lui vuole andare via: stiamo studiando la situazione. Ad oggi non c'è una proposta che corrisponda al valore del giocatore.

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni: rispettiamo la volontà di Cavani quindi abbiamo un atteggiamento recettivo".

Parole che aprono ad una cessione anticipata di Cavani che è il re dei bomber del club parigino: 198 le reti messe a segno dal suo arrivo a Parigi nel 2013, miglior marcatore della storia della società transalpina. In stagione il Matador ha collezionato 14 presenze, segnando 5 reti, ma nell'ultimo mese ha giocato solo tre partite, saltando le ultime due.