Classifica senza VAR: Juve a +6 sull'Inter. Milan sesto

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Atalanta e Spal torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella ventesima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo, Chiffi concede il secondo rigore alla Lazio contro la Sampdoria dopo aver visto il fallo di mano di Colley, mentre Giacomelli (che in precedenza non aveva cambiato idea sul colore del cartellino mostrato a Donati dopo l'On Field Review) toglie il rigore al Lecce contro l'Inter: il tocco di mano di Sensi non è punibile.

Discorso simile pernella sfida tra Bologna e Verona: cancellato il penalty per i rossoblu e annullata l'espulsione di

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, piovono critiche su Sarri e Conte

Serie A, 20esima giornata: risultati e classifica senza Var

Lazio-Sampdoria 4-1

Sassuolo-Torino 2-1

Napoli-Fiorentina 0-2

Milan-Udinese 3-2

Bologna-Verona 2-1

Brescia-Cagliari 2-2

Lecce-Inter 2-1

Genoa-Roma 1-3

Juventus-Parma 2-1

Atalanta-Spal stasera

LEGGI ANCHE >>> Brescia, Balotelli: sfogo social dopo l'espulsione

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 51, Inter 47, Lazio* 45, Roma 38, Atalanta* 35, Cagliari 30, Parma 28, Milan 28, Torino 27, Verona* 26, Napoli 24, Udinese 24, Bologna 24, Fiorentina 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal* 12.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 51, Inter 45, Lazio* 43, Roma 40, Atalanta* 33, Milan 30, Udinese 29, Torino 29, Napoli 28, Cagliari 27, Parma 26, Verona* 25, Bologna 25, Sassuolo 22, Lecce 21, Fiorentina 20, Sampdoria 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal* 11.

*Una partita in meno