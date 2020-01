CALCIOMERCATO LECCE LIVERANI / Contento per il pareggio ottenuto ieri dal suo Lecce contro l'Inter, Fabio Liverani ha parlato delle scelte di mercato della sua società: "Rinforzi in attacco? Noi siamo una neopromossa che in costruzione ha quattro attaccanti oggi.

Credo siano sufficienti se la condizione fisica li rende partecipi alla squadra - le sue parole a 'Radio anch'io sport' - Purtropponon lo abbiamo avuto quasi mai. Dobbiamo intervenire in mezzo al campo, credo sia quello il cuore della partita. Se più avanti dovesse arrivare un'occasione non so". Clicca qui per restare aggiornato.