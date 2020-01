Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: contatti con Januzaj, ecco il prezzo

CALCIOMERCATO ROMA JANUZAJ / La Roma, in cerca di un attaccante esterno per sostituire l'infortunato Zaniolo, tenterà nei prossimi giorni di riaprire la pista Matteo Politano, ma ovviamente sonda sul mercato diverse alternative alla complessa trattativa per l'interista. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sono costanti i contatti con l'entourage di Adnan Januzaj, autore di quattro reti e quattro assist in questa stagione di Liga.

L'ex promessa del Manchester United, che a febbraio compirà 25 anni, è pronta per il grande salto e gradirebbe il trasferimento nella capitale italiana. Non sarebbe un colpo low-cost: la, per privarsene, chiede tra 15 e 20 milioni di euro, ed altri tre club del nostro campionato sono sulle tracce del belga, che ha estimatori anche all'estero.

