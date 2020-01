LECCE INTER CONTE / L'Inter fallisce il sorpasso sulla Juventus in vetta alla classifica. I nerazzurri si fermano sul campo del Lecce, che aveva pareggiato al 'Via del Mare' anche contro i bianconeri. Alla rete di Bastoni ha risposto poco dopo il gol di Mancosu, che lascia un fortissimo amaro in bocca ad Antonio Conte. Al termine del match, il tecnico interista ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Il risultato finale del pareggio nasce dal fatto che noi dobbiamo andare sempre a 200 all'ora. Se qualcuno è sottotono si abbassa il livello della squadra. Vedendo statistiche, tiri in porta e calci d'angolo, avremmo dovuto fare punti - ha esordito il tecnico - Può capitare, non siamo una squadra che andando a una velocità media riusciamo comunque a portare a casa vittorie. Dobbiamo andare sempre al massimo, quando non ci riusciamo siamo una squadra normale. E' inevitabile che noi non possiamo permetterci di avere più di qualche giocatore sottotono.

Siamo stati bravi nella prima parte del campionato, poi capitano partite nelle quali, se andiamo a velocità di crociera non va". Clicca qui per restare aggiornato.

CHIAVE TATTICA - "Oggi il Lecce ha cambiato sistema di gioco, ha fatto un 5-3-2. Erano molto bassi e cercavano di occupare gli spazi. Diventa difficile quando trovi squadre così basse. Erano due sistemi di gioco all'apparenza simili. Le occasioni le abbiamo avute, bisognava essere più cattivi per fare gol".

MERCATO - "Non mi sembra di aver detto qualcosa, il mese del mercato diventa difficile. Ogni volta che dico una cosa viene sempre amplificata o strumentalizzata. Io sono contento di questi giocatori, la società sta facendo valutazioni. Noi dobbiamo lavoare e cercare di andare sempre al massimo per avere una media punti importante. Giocatori in linea con le richieste? Non mi va di entrare nel discorso del mercato, ci sono già entrato. La società decide cosa vuole fare, se vuole farlo e a che costo. Io devo tirare fuori il meglio dai ragazzi".