CALCIOMERCATO MILAN MASSARA / Ibrahimovic, Kjaer e Begovic: il mercato di gennaio ha portato tre acquisti in dote a Stefano Pioli ma ora il Milan potrebbe fermarsi qui in entrata. E' quello che dice il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, intervistato da 'DAZN' pochi minuti prima del match: "Al momento non sono previsti ulteriori movimenti: sono arrivati Ibrahimovic, Kjaer e Begovic e non ci sono altre situazioni da sfruttare.

Se si presenteranno delle opportunità, con le condizioni che ci permettano di rinforzarci, ci faremo trovare pronti".

LEGGI ANCHE---> Calciomercato Milan, conferme da San Siro: Kessie al centro del progetto, Paqueta-Suso no!

Non solo mercato, con il dirigente del Milan che parla anche di un San Siro pieno nonostante le difficoltà della squadra: "La vicinanza dei tifosi la sentiamo moltissimo: anche oggi 60mila persone alle 12.30, ci aiuta a spingere la squadra nonostante non sia stata una stagione positiva".