CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ / Tutto bloccato: quando sembrava ormai tutto arrivato a compimenti, si ferma il trasferimento di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce. L'accordo tra le parti per un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro era stato trovato nei giorni scorsi, ma al momento non è arrivato il via libera della Federcalcio turca. Colpa della situazione economica del club di Istanbul che ha spinto la Federazione ha impedire acquisti da parte della società come spiegato dal presidente Ali Koc: "La federazione ha accolto soltanto in parte il nostro accordo con le banche. Ci aspettavamo un limite di 40-50 milioni, invece per ora non possiamo fare acquisti.

I due diversi accordi fatte con due banche non hanno motivo di non essere accettate: il nostro prossimo passo sarà rivolgersi all'arbitro. Lo avremmo fatto prima se avessero deciso la scorsa settimana. Spero che l'Arbitrato possa esprimersi rapidamente. Ad oggi, il Fenerbahce non può fare trasferimenti".

Una situazione che blocca quindi il trasferimento di Rodriguez in Turchia e che potrebbe favorire anche la riapertura della trattativa con il Psv Eindhoven, altra società che nei giorni scorsi ha trattato il terzino svizzero.