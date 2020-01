CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN LAZARO MOSES / Testa al Lecce, sfida fondamentale per rispondere alla Lazio e mettere pressione alla Juventus in vetta alla classifica. Ma poi per l'Inter la concentrazione e lo sforzo massimo torneranno sul calciomercato dove sta per cominciare una settimana davvero di fuoco. Sulla scrivania di Marotta e Ausilio la questione bollente riguarda soprattutto Christian Eriksen, per il quale le operazioni sono ormai nel vivo e ci si attende una svolta positiva già nelle prossime ore. Accordo impostato col giocatore che ieri, subentrato nel finale della sfida col Watford, è uscito dal campo quasi salutando lo spicchio di tifosi del Tottenham come in un addio. L'agente ora è atteso a Londra, presumibilmente martedì, per incontrare i vertici degli 'Spurs' e portare avanti la trattativa per la partenza immediata, mentre l'Inter lavora sui bonus da aggiungere ai 15 milioni di euro per avvicinarsi ai 20 richiesti dai londinesi.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, Eriksen sempre più vicino: l'indizio

Calciomercato Inter, da Moses a Giroud: le altre operazioni

Ma non solo Eriksen. L'agente di Lazaro è in Inghilterra per definire il passaggio al Newcastle. Operazione in prestito oneroso da circa 2 milioni di euro più diritto di riscatto a 20 che consentirebbe all'Inter di non mettere a bilancio una minusvalenza e, parallelamente, affondare il colpo per Victor Moses, esperto laterale destro chiesto da Conte che lo ha avuto al Chelsea. I 'Blues' hanno dato il via libera al prestito con diritto di riscatto, manca l'ok del Fenerbahce che deve chiudere anticipatamente il prestito del giocatore che in Turchia non ha brillato fin qui. Sempre col Chelsea è in via di definizione, infine, anche Olivier Giroud: il francese ha scelto l'Inter e aspetta solo che i nerazzurri trovino una sistemazione per Politano, per il quale può riaprirsi la pista Roma ma ci sono anche altre strade. In uscita attenzione anche a Vecino sul quale si è inserito pure il Siviglia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Brozovic non è intoccabile: Marotta punta l’erede!

Calciomercato Inter, Conte blocca Esposito | Le ultime di CM.IT