La Roma aveva scelto Matteo Politano anche su input del tecnico Fonseca, che ieri in conferenza stampa è tornato a parlare dell'operazione. Poi però la trattativa con l'Inter è saltata, con l'ipotesi addirittura che la questione possa passare agli avvocati.

Anche se non è detto che le discussioni non possano riaprirsi, questa volta però senza coinvolgere Leonardoche è rientrato nella Capitale per restarci e vuole fugare ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce oggi il 'Corriere dello Sport', la dirigenza nerazzurra non teme ripercussioni legali e sarebbe in questo momento alla ricerca di un'altra sistemazione in un club che possa acquistare l'attaccante a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto) per liberare spazio e risorse necessari per l'innesto di Olivier Giroud chiesto da Conte. Sul giocatore ci sono Siviglia, Fiorentina, Napoli e si è tornato a parlare anche del Milan. Secondo il quotidiano però Politano, dopo aver raggiunto anche l'accordo economico, ha in testa solo il ritorno alla Roma ed il Ds Petrachi, dopo una telefonata durissima effettuata all'ad interista Marotta, sarebbe pronto a riprendere le discussioni ma a condizioni differenti e dopo aver valutato anche altre piste alternative. Si è parlato di Suso che però il Milan non cede in prestito, quindi è spuntata la pista Januzaj e come vi abbiamo raccontato anche su Calciomercato.it va tenuto in corsa Xherdan Shaqiri, proposto anche al Milan.

