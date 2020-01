CALCIOMERCATO INTER BASTONI JOAO CANCELO / Da giovane prospetto da inserire nelle rotazioni difensive, Alessandro Bastoni è diventato a tutti gli effetti un titolare nell'Inter di Antonio Conte che lotta per lo scudetto. A 20 anni la scalata del centrale di scuola Atalanta ha inevitabilmente conquistato tutti, dalla Nazionale del Ct Roberto Mancini che lo tiene d'occhio in vista dell'Europeo alle sirene del calciomercato con i top club europei già in fila e disposti a spendere parecchio per assicurarsi quello che viene reputato il difensore del futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, il Manchester City offre Joao Cancelo per Bastoni

Giovanissimo, dotato di gran fisico e soprattutto abilità tecniche sopra la media, unite ad un piede mancino che soprattutto nel reparto è cosa rara ad alti livelli. Bastoni ha tutto per rapire l'attenzione degli scout dei più grandi club internazionali che, infatti, lo hanno messo in cima alle proprie preferenze.

Su tutti, scrive 'La Gazzetta dello Sport', iled il, con il City in particolare che in questi ultimi giorni avrebbe approfondito i sondaggi col club nerazzurro preparando un'offerta che avrebbe potuto prevedere il ritorno a Milano dell'esterno portoghese, mai convincente a Manchester, come contropartita nell'affare. Proposta bloccata sul nascere, secondo la 'Rosea', dall'Ad Beppee dal Ds Pieroche si godono la valorizzazione di un proprio gioiello ritenuto importante per il presente ed il futuro dell'Inter. Non solo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l'Inter è pronta eventualmente a discutere il rinnovo qualora le sirene dei top club dovessero diventare ancor più pressanti, come è logico pensare che possa accadere da qui alle prossime settimane.

