CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI FIORENTINA CHIESA CASTROVILLI / La Fiorentina batte anche il Napoli e conferma i segnali di miglioramento dopo l'arrivo in panchina di Iachini. Stasera, contro una squadra spenta e in profonda crisi, Castrovilli e Chiesa (autore del primo gol) hanno messo in mostra alcuni dei migliori colpi del loro repertorio, rivelandosi decisivi nel 2 a 0 finale del 'San Paolo'.

Su di loro ormai da tempo in Italia ci sono gli occhi di Juventus Inter , che anche stasera hanno quindi avuto conferme importanti sulle potenzialità dei due talenti nostrani, obiettivi importanti in vista del prossimo mercato estivo: clicca qui per restare aggiornato.

