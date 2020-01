CALCIOMERCATO SAMPDORIA RANIERI / Deluso per la roboante sconfitta della sua Sampdoria nella gara odierna contro la Lazio, Claudio Ranieri ha commentato alcune indiscrezioni di calciomercato: "Caprari? Leggo e sento, non c'è niente. Se dovesse andar via un attaccante deve venire uno più forte di quello che va via, questo è poco ma sicuro. Sono estremamente contento dei miei quattro attaccanti. Non do nessun benestare alla partenza di nessuno se non dovesse arrivare uno più bravo - le sue parole a 'Sky Sport' - Defrel? Stava qui l'anno scorso, non credo che ritorni. Noi abbiamo bisogno di due difensori centrali destri perché non ne ho nessuno. La società lo sa e si sta muovendo. Certo, non è facile ma sono fiducioso".

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Sassuolo e Sampdoria, scambio Caprari-Defrel: ultime CM.IT

LA GARA - "Stasera ci metto un po' di sale, olio e pepe e me li mangio vivi - prosegue Ranieri - Per noi è stata la peggior partita da quando ci sono io, complimenti a Inzaghi. Meriti alla Lazio, è stata forte e si è divertita mentre giocava. Mi auguro che i giocatori abbiano la voglia di riscatto, dobbiamo stare sempre col coltello fra i denti".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, ultime CM.IT: ritorno di fiamma in attacco