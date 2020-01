CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MILAN / Avanza l'ipotesi Milan nel futuro di Emre Can.

Nelle ultime ore il centrocampista tedesco in uscita dallasembra infatti essere tornato di moda in casa rossonera: secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', l'ex Liverpool avrebbe dato il proprio gradimento ad un trasferimento a Milano e nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi una trattativa tra il Milan e il club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, novità importanti su Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus e Milan, possibile nuovo affare 'alla Bonucci' con Emre Can

Il classe 1994 non vuole perdere l'Europeo di giugno e punta a ritrovare continuità in questa seconda parte di stagione, tanto che dopo l'ennesima esclusione anche in Coppa Italia avrebbe chiesto un incontro con la dirigenza per chiarire proprio futuro. I rapporti tra le due società sono ormai collaudati da diversi anni e un possibile affare in questa sessione invernale di calciomercato non è affatto da escludere. Si attendono ulteriori sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ci risiamo: super scambio con il Barcellona

Calciomercato Juventus, il Cagliari in pole per Pjaca