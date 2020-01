Calciomercato Napoli, 12 milioni per un ex flop di A

CALCIOMERCATO NAPOLI SADIQ - Il Napoli si appresta a rivoluzionare il reparto offensivo tra gennaio e giugno. Da Callejon e Mertens in scadenza di contratto a Milik che non ha trovato ancora l'accordo per il rinnovo fino a Lozano poco impiegato con l'arrivo di Gattuso e l'esperto Llorente, praticamente nessuno è sicuro della conferma la prossima stagione. In entrata il presidente De Laurentiis pensa a qualche colpo importante, ma attenzione alle sorprese.

Secondo il portale serbo 'Mozzart Sport', in particolare, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Umar, 22enne centravanti nigeriano che ilha preso in prestito con diritto di riscatto dalla Roma.

Per riportarlo in Italia, il Napoli avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni di euro contro i 15 richiesti dal club serbo. Una differenza che non preoccupa: l'ostacolo sembra invece rappresentato dalla percentuale da riconoscere alla Roma per la rivendita a parte gli 1,6 milioni da sborsare per il riscatto, con i giallorossi che vorrebbero ottenere 5 milioni in totale. Per questo un emissario del Partizan sarebbe in viaggio verso la Capitale per cercare di trovare un accordo.