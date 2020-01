SASSUOLO BERARDI / Buone notizie per Roberto De Zerbi in vista di Sassuolo-Torino. Il tecnico neroverde avrà a disposizione, contro i granata, Domenico Berardi. L'attaccante aveva subito una squalifica di due giornate in seguito all'espulsione nel concitato finale della gara con il Genoa. Dopo aver scontato la prima contro l'Udinese, il giocatore potrà tornare in campo domani.

Il Sassuolo ha infatti comunicato, sul proprio profilo ufficiale Twitter, la decisione della Corte D'Appello federale relativa al ricorso presentato. Il ricorso è stato accolto e la squalifica di Berardi è stata dimezzata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, altri due acquisti in Serie A: c'è anche Berardi

Sassuolo, da Boga a Berardi: parla Carnevali