CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN MONACO - Nell'agosto scorso ha lasciato l'Inter per fare ritorno in Germania, dopo le precedenti esperienze con Borussia Dortmund e Wolfsburg, e vestire la maglia del Bayern Monaco. Ivan Perisic è arrivato su precisa richiesta dell'ex allenatore Niko Kovac, poi sostituito da Flick a stagione in corso. E nel futuro del 30enne esterno d'attacco croato non sembra esserci la squadra bavarese.

Approdato in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni, Perisic appare destinato a fare ritorno all'Inter, club a cui legato da un contratto valido fino al 2022, nell'estate prossima. Stando, infatti, a quanto sostiene la 'Bild', il Bayern avrebbe già deciso di non esercitare la possibilità del riscatto del calciatore, che in stagione ha collezionato diciannove presenze condite da quattro gol. Dunque, toccherà poi atrovare una sistemazione al giocatore, fuori dal progetto di Antoniosin dall'estate scorsa.

