Calciomercato Inter, cena tra Marotta e agente Eriksen | Le ultime

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ERIKSEN / L'Inter tenta l'affondo per il colpo Eriksen dal Tottenham. Approfittando della presenza a Milano dell'agente, giunto in Italia proprio per velocizzare i contatti, stasera, riporta 'Sky Sport', l'Ad Beppe Marotta ha cenato con lui nella città milanese: clicca qui per restare aggiornato.

Si attendono quindi importanti novità sulla chiusura dell'accordo, considerando il placet del centrocampista sulla destinazione nerazzurra in questo calciomercato invernale.

Calciomercato Inter, incontro Marotta agente Eriksen: c'è l'accordo

L'incontro di stasera, quindi, sarebbe servito per limare gli ultimi dettagli con l'agente del giocatore raggiungendo così l'accordo economico sulla base di un ingaggio da 8 milioni di euro più due di bonus a stagione. Trovata l'intesa con Eriksen, però, l'Inter deve limare le distanze con il Tottenham, che continua a chiedere 20 milioni di euro per farlo partire a gennaio, mentre Marotta si è spinto fino a 12 milioni più bonus.

